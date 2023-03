Virtus Avellino-Agropoli 1-2, i delfini ribaltano il risultato e restano al secondo posto

La Virtus Avellino non riesce a guadagnare i 3 punti al “Renzulli”, grazie ad un attentissimo Agropoli che vince in rimonta per 2-1.

I ragazzi di Filarmonico partono bene e si portano in vantaggio al 14′. Alleruzzo di tacco serve sulla destra Modano che mette una bella palla al centro dove si fa trovare pronto Ripoli a concludere in rete. Si va all’intervallo con il risultato di 1-0 per la Virtus.

In avvio di ripresa i padroni di casa non riescono a raddoppiare. Alleruzzo e Ripoli mancano 2 volte l’appuntamento con il goal. I delfini si rimettono in piedi al 75′, grazie ad un goal di Maiese da fuori area. Passano 3 minuti e si ribalta del tutto il risultato. Corner per gli ospiti, Parisi respinge su Abayian, che la spinge dentro, 1-2. I locali si vedono annullare un goal di Alleruzzo al 90′. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro.

L’Agropoli si conferma al secondo posto in classifica, salendo a quota 64 punti, mentre la Virtus Avellino resta a quota 37 punti, a +3 dalla zona play out.

VIRTUS AVELLINO: Volpe (Parisi), Della Rocca (Cucciniello A.), Lippiello (Genovese), Cucciniello C., Giobbe, Nicodemo, Alleruzzo, De Maio (Silano), Ripoli, Nappi (Panico), Modano.

A disposizione: Parisi, Inderst, Genovese, Panico, Dello Russo, Silano, Gaeta, Cucciniello A., Cocchia.

Allenatore: Roberto Filarmonico

AGROPOLI: Gesualdi, Pollio (De Mattia), Maiese, Urruty (Monteiro), Follera, Pantano (Giordano), Maiese (Salerno), De Sio, Abayian, Natiello, Infimo (Russo).

A disposizione: Paparella, Giordano, Russo, Monteiro, Salerno, Volta, Felline, De Mattia, Iuliano.

Allenatore: Carmine Turco