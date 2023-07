Assessore Politi, Il brand Irpinia sbarca in Canada

Avellino – “Alle 14.00 aereo per Toronto”. L’assessore con delega alla divulgazione del brand Irpinia, Barbara Politi, fa sbarcare la città di Avellino in Canada.

Il Premio “Ettore Scola” vola oltreoceano e atterra in Canada. E’ il frutto dell’importante partnership stretta tra il Comune di Avellino e l’ICFF (l’Italian Contemporary Film Festival), il più grande festival cinematografico italiano fuori dall’Italia. Il Premio “Ettore Scola” ed il brand Avellino si mettono così in vetrina in una grande e prestigiosa rassegna internazionale.

L’assessore al ramo di Palazzo di Città, Barbara Politi, sarà a Toronto dal 16 al 19 luglio prossimi. Il 17 luglio, istituirà una partnership permanente tra il Premio Scola e l’evento candese. Si sostanzierà in una concreta collaborazione con “ICFF”, che sarà successivamente presente ad Avellino per la prossima edizione dell’appuntamento dedicato al grande regista originario di Trevico. Il matrimonio culturale tra l’ICFF e il Comune di Avellino verrà ufficializzato presso il suggestivo teatro all’aperto “Trinity Cinema”, nel “Distillery Historic District” di Toronto, con l’anteprima nordamericana del film “La Stranezza”, che celebra il grande autore siciliano, Luigi Pirandello. Nel corso del suo viaggio in Canada, l’assessore al Brand della giunta Festa effettuerà anche visite istituzionali con i rappresentanti del territorio, a partire Corrado Paina, Direttore della ICCO, Italian Chamber of Commerce of Ontario, e Luca Zelioni, Console generale d’Italia a Toronto.

«Ettore Scola è stato uno dei più grandi registi e sceneggiatori italiani, il cui contributo al cinema è riconosciuto universalmente. – ricorda l’assessore Politi – Attraverso il Premio a lui dedicato, il sindaco Gianluca Festa ha voluto onorare la sua eredità artistica e preservarne la memoria. La partnership con l’”ICFF” di Toronto, un festival di grande prestigio che celebra il cinema italiano in Canada e nel mondo, ci offre l’opportunità di far conoscere Avellino a un pubblico universale. Siamo convinti – osserva – che questa sinergia tra il Premio Scola e l’”ICFF” di Toronto ci permetterà di aumentare la visibilità del capoluogo irpino a livello mondiale e siamo entusiasti di condividere la nostra cultura e la nostra passione per il cinema con il pubblico canadese. L’intesa tra i due eventi è un importante passo avanti verso la promozione della storia di questa città e del suo brand».

L’importanza dell’opportunità è data proprio dal prestigio dell’”ICFF”: «E’ uno dei festival cinematografici italiani più importanti al di fuori dell’Italia e gode di un’ampia risonanza in tutto il mondo. – sottolinea il sindaco di Avellino, Gianluca Festa – Attraverso questa partnership, Avellino potrà beneficiare della visibilità e dell’attenzione che il festival attira ogni anno: saranno favorite le reti internazionali del settore cinematografico, consentendo a registi, produttori e artisti avellinesi di entrare in contatto con professionisti internazionali. La presenza di nomi italiani e stranieri di rilievo – chiosa la fascia tricolore – può offrire un’opportunità unica per far conoscere l’opera di Ettore Scola ad un pubblico più vasto e per celebrare il suo contributo al mondo del cinema».