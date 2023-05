Avellino, Buonopane fissa seduta consiliare il 15 maggio

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, di concerto con i consiglieri provinciali, ha fissato per il prossimo 15 maggio – alle ore 15,30 presso Sala Grasso di Palazzo Caracciolo – la seduta consiliare monotematica sul progetto della Piattaforma Logistica in Valle Ufita.

Alla riunione di Consiglio Provinciale verranno invitati i parlamentari e i consiglieri regionali del territorio, il presidente della Commissione Trasporti e Infrastrutture della Regione, tutti i sindaci della provincia, le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali, Asi, Rfi, il commissario per le aree Zes.

“Ho raccolto e subito condiviso con i colleghi del parlamentino – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane – la proposta di convocare una seduta consiliare monotematica dedicata alla Piattaforma Logistica, avanzata dai consiglieri Franco Di Cecilia e Laura Cervinaro. Le importanti iniziative degli ultimi giorni hanno dimostrato che l’Irpinia può e deve essere unita in battaglie fondamentali per difendere e favorire lo sviluppo della provincia. Non bisogna arretrare. Come già ribadito in altre occasioni, dobbiamo percorrere ogni strada utile per non perdere un’infrastruttura che interessa l’intero territorio. Bene, quindi, qualsiasi altra iniziativa che si sta adottando”.