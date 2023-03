Avellino Calcio, Rastelli alla conferenza stampa della vigilia

Alla vigilia del match tra Catanzaro ed Avellino, in programma per domani alle 17.30, il mister Massimo Rastelli è intervenuto nella sala stampa del Partenio Lombardi, per presentare la sfida. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore biancoverde:

“Sicuramente affrontiamo una grandissima squadra che in questo girone ha dimostrato una forza incredibile. Lo dicono i numeri, un rullo compressore. Sarà una prova per noi di grandissimo spessore. I nostri ragazzi, dopo l’ennesima sconfitta in casa, hanno affrontato questa settimana con grandissimo impegno e spirito di sacrificio. Li ho visti voler veramente uscire da questa situazione”.

Le società, gli allenatori, i calciatori passano, quello che resta è l’Avellino insieme ai suoi tifosi. Credo che in questo momento sia necessario unirci tutti ed accompagnare questi ragazzi al 23 aprile. Ripercorriamo insieme quello che abbiamo fatto quando sono arrivato, dopo tutti cerchiamo insieme di smussare un pò gli angoli”.

Sul nuovo acquisto Michele Marconi: “È un bravissimo ragazzo e soprattutto è un grande giocatore. Un pò come tutti quelli che sono arrivati a gennaio è venuto avendo giocato pochissimo, aveva fatto soltanto spezzoni di partita. In questo periodo non ha saltato un allenamento, questo per far capire quanto lui ci tenga a raggiungere una condizione più che accettabile”.