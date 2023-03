Avellino, incontro con i manifestanti per l’emergenza climatica

Questa mattina si è svolta una protesta nel capoluogo avente come tema l’emergenza climatica, e successivamente il sindaco Gianluca Festa ha accolto i manifestanti che hanno portato le loro proposte per una Avellino più vivibile ed ecosostenibile.

“Un confronto piacevole e costruttivo – ha affermato Festa – È sempre bello avere a che fare con ragazzi che hanno voglia di migliorare la città e di partecipare alla vita amministrativa. Molte delle loro richieste sono state già recepite e messe in atto attraverso azioni che hanno riguardato il monitoraggio e il miglioramento dell’aria, la mobilità, l’efficientamento energetico scolastico e generale. Così come azioni sull’edilizia scolastica che riguardano la messa in sicurezza. Un comune, dunque, continuamente a lavoro”.

“Approvato anche un progetto sulle piste ciclabili – sottolinea Festa – che consentirà di sviluppare un bel po’ di chilometri in città. Abbiamo una situazione di partenza complicata con la presenza di parcheggi, corsie per metro leggera e zone pianeggianti non molto estese. Il percorso in bici va incentivato, e sarà sicuramente realizzato in centro, passando per contrada Baccanico fino a Borgo Ferrovia. Uno sforzo importante che speriamo sarà condiviso”.