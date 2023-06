Avellino, commissariate l’ASI

Duro scontro nel pomeriggio con il Presidente dell’Asi Pasquale Pisano.

La riunione è stata organizzata dal Presidente della Provincia Rizzieri Bounopane per cercare di rilanciare la vertenza della depurazione industriale ed evitare una privatizzazione pericolosa, che potrebbe aprire le porte a società in odore di camorra.

Gli animi si sono accesi quando il Presidente dell’Asi ha gelato i presenti ammettendo di non essere in grado di pagare i lavoratori che da mesi sono in difficoltà.

I Segretari provinciali di Fismic/ Uilm e Fiom, Zaolino-Altieri e Morsa insieme al Consiglio di Fabbrica hanno accusato l’Asi di ‘’INCAPACITA’ GESTIONALE’ e di favorire la privatizzazione di un settore strategico per la provincia di Avellino.

C’è una sola strada da percorrere dichiarano i Segretari Provinciali il, ’’COMMISSARIAMENTO DELL’ASI’’.

Quello guidato da Pasquale Pisano è diventato un carrozzone politico, costoso ed inefficiente.

La Regione agisca subito, inviando un Commissario competente e con uno stanziamento momentaneo e straordinario in grado di rimettere in funzione i depuratori, assicurare il servizio alle imprese e pagare i lavoratori che da mesi non percepiscono lo stipendio.

Il Governatore De Luca ed il suo Vice Bonavitacola assumano direttamente la vertenza e dimostrino che anche l’Irpinia e parte integrante della Regione Campania.