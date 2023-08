Avellino, Giuseppe Negrone dice: “Così si garantisce il decoro e la pulizia della città”.

Negrone ha spiegato: “Lo spazzamento, anche meccanizzato, e la raccolta dei rifiuti, vengono effettuati tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle prime luci dell’alba. Questo è possibile grazie all’impiego di una spazzatrice e di otto unità appiedate altamente qualificate. Inoltre, il mantenimento della pulizia è garantito dal ripasso pomeridiano svolto da altri due operatori dedicati”.

Il Comune di Avellino ha istituito una task force dedicata alla tutela dell’ambiente e al decoro urbano: “La nostra amministrazione è impegnata a garantire un ambiente pulito e decoroso per i nostri cittadini e per tutti coloro che scelgono di visitare la nostra città. Queste iniziative non solo migliorano l’aspetto estetico di Avellino, ma contribuiscono anche a preservare il nostro ambiente. Siamo orgogliosi di mettere in atto queste misure e continueremo a lavorare duramente per assicurare che Avellino rimanga una città pulita e accogliente”.