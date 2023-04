Avellino, inaugurazione “La Bussola”

Il Primo Maggio promosso da Arci Avellino, in collaborazione con Avionica, Legambiente e Pro Loco si svolgerà presso il circolo Avionica partendo alle 11.30 dalla presentazione ed inaugurazione di “La Bussola. Lavoro, diritti e futuro”, lo Sportello sul lavoro per assistenza legale, per consulenza in materia lavoristica, per orientamento al lavoro rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori di Avellino.

La giornata continuerà con un pranzo di condivisione e con un pomeriggio dedicato al “Diritto al tempo libero” e all’emersione di creatività.

“In una società dove il dibattito sul lavoro diventa sempre più intriso di demagogia e confusionari pensieri, occorre innanzitutto interrogarsi sul concetto di lavoro e sul suo significato. Oggi però cos’è diventato il lavoro? Che significato questa società gli dà e che cosa rappresenta? Abbiamo deciso di realizzare il nostro Primo Maggio su due tematiche fondamentali: lavorare meno e lavorare tutti e l’importanza del tempo libero.” dichiara Stefano Kenji Iannillo, presidente Arci Avellino.

Ore 11.30

Inaugurazione dello sportello: La Bussola. Lavoro, diritti e futuro.

Ore 13.00

Pranzo Condiviso buffet del Primo Maggio

Ore 14.00

Diritto al tempo libero!

live painting, musica, poesia performativa