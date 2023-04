Pietradefusi, patto per l’inclusione lavorativa e sociale

Patto per l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità tra il M.I.D. Coordinamento Regione Campania e la Cooperativa Sociale Sanitaria Oper Heart Italia di Pietradefusi, Cooperativa di tipo A e B che si occupa a livello sanitario di tutto e anche di corsi di formazione professionale.

La Cooperativa è presieduta da Katia Centrella e dal Vicepresidente Luigi Thomas, due persone molto sensibili che ci hanno presentato il loro progetto che ha preso vita a Pietradefusi BIOPIZZA, una vera e propria pizzeria solidale dove tutte le persone con disabilità possono accedere alla struttura, frequentare l’ambiente totalmente accessibile e dotato di servizi igienici a norma oltre che di ampio giardino, dove i ragazzi vengono formati attraverso dei veri e propri corsi teorici e pratici di formazione sull’attività di pizzeria e vengono accompagnati concretamente fino al loro reale inserimento nel mondo del lavoro con prospettive reali e soprattutto verso una chiara visione di vita indipendente e del Dopo Di Noi.

La realtà è dotata anche di pulmino trasporto per il raggiungimento del luogo da parte degli utenti.

Noi come M.I.D. ci impegneremo a sostenere e patrocinare moralmente tutte le iniziative e proposte progettuali che verranno nel tempo realizzate, a divulgare le informazioni sulla partecipazione e il coinvolgimento attivo alla struttura e ai laboratori formativi dei cittadini con disabilità iscritti e non alla nostra realtà, auspicando nel coinvolgimento e nella partecipazione attiva di tutte le associazioni e enti del mondo del terzo settore operanti in ambito disabilità, a breve sarebbe bello ritrovarci tutti insieme per una serata di pizza davvero solidale e inclusiva.

Gli interessati ai corsi che porteranno in fase successiva all’inserimento nel mondo del lavoro o magari a voler visitare la struttura e i laboratori possono scrivere al M.I.D. all’indirizzo e-mail midregionecampania@gmail.com e la Cooperativa Sociale Open Heart Italia all’indirizzo e-mail openheartitalia2020@gmail.com o al numero 0825/1687571