Avellino, nuovo acquisto per l’Asd Sandro Abate Five Soccer.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2023/2024 il diritto alle prestazioni sportive di Wilde Gomes da Silva, pivot, brasiliano.

Wilde, è un giocatore di fama internazionale, tra gli atleti che hanno vinto di più nella storia del futsal, è stato più volte Nazionale brasiliano con cui ha conquistato la Coppa del Mondo nel 2008 e nel 2012, la scorsa stagione ha militato nel Charleroi. In Carriera è stato fra i pilastri del Barcellona e del Pozo Murcia, ha vinto un campionato brasiliano, 7 campionati di Spagna, ElPozo Murcia; un campionato russo, 5 volte vincitore della Coppa di Spagna; 4 volte la Coppa del Re, 3 Supercoppa di Spagna, ElPozo Murcia; 2 Coppa UEFA, 1 Coppa Iberica.

“Sono molto felice di iniziare un nuovo progetto con la Sandro Abate, dichiara Wilde, un club che mi ha convinto per l’ambizione e la voglia di vincere. E’ un gruppo forte, conosco bene alcuni campioni che giocano ad Avellino. Sono un giocatore a cui piace vincere, non vedo l’ora di iniziare a giocare nuovamente in Italia, campionato non facile con molte squadre allestite per fare bene. Ringrazio la dirigenza per aver voluto puntare su di me”.