Benevento, anziano denunciato dalla polizia per un pacchetto di sottilette.

Un 84enne di Benevento, fermato e denunciato dalla polizia per aver preso illecitamente un pacchetto di sottilette. Un episodio che ha visto come responsabile principale un signore di età avanzata, il quale dopo aver pagato la spesa in un supermercato, avrebbe infilato in una tasca un pacco di questo formaggio.

Da qui la richiesta di intervento della polizia, anche se quando gli agenti sono arrivati sul posto, l’anziano, invitato a fermarsi, si sarebbe allontanato a bordo della sua auto, direttasi verso rione Libertà.

L’anziano sostiene che, una volta sceso dalla macchina, sarebbe stato bloccato dai poliziotti, per i quali, invece, l’84enne si sarebbe scagliato contro di loro, causando lesioni ad un agente e danni all’auto di servizio.

L’uomo ha nominato come suo difensore l’avvocato Fabio Russo