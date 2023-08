Avellino, ventiduenne extracomunitario denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 22enne di origini senegalesi per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”.

Venerdì pomeriggio ad Avellino, una pattuglia dei Carabinieri impegnata in un servizio perlustrativo del territorio, transitando per Piazza Kennedy notava un giovane di colore camminare a piedi tra i giardinetti del parco con atteggiamento sospetto. Tale comportamento non è sfuggito ai militari che hanno subito fermato il giovane per un controllo.

L’immediata perquisizione personale al 22enne, ha permesso ai militari di rinvenire in una tasca del pantalone circa 23 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana suddivise in sette dosi, nonché la somma di denaro contante di 230,00 euro, ritenuta probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

La droga è stata sottoposta a sequestro e il 22enne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica Avellino.