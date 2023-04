Avellino – Turris, le parole di Rastelli in conferenza stampa

Avellino – Turris è in programma sabato 8 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo Stadio “Partenio – Lombardi”, match valevole per la 36^ giornata del campionato di Serie C, girone C.

Il mister Massimo Rastelli in conferenza stampa ha affermato: “È una gara delicata, molto difficile, contro una squadra che propone gioco, che va presa con le molle. Occorre il massimo rispetto per la Turris. Noi, purtroppo, siamo reduci da una prova che è stata la fotografia della stagione. Non lo dico io, ma le testate nazionali: 26 legni colpiti, 10 rigori subiti, quindi la squadra che ha subito più penalty.

Nei fatti, avremmo potuto avere anche 6, 7 punti in più e, quindi, con una posizione playoff definita. Mancano 3 partite e dobbiamo provare a centrare l’accesso agli spareggi promozione”.