San Leucio Del Sannio, la “rinascita sanleuciana” è sempre più in rosa

La “Rinascita Sanleuciana” continua a volare altissima ed è sempre più in “rosa”. Insieme alla vicesindaca uscente Giovanna Tozzi, già ufficialmente ricandidata, saranno infatti in lista anche due new entry femminili: Stefania Feleppa e Florinda Tranfa.

Lo annuncia il sindaco Nascenzio Iannace, che evidenzia: “Si tratta di tre lady che si distinguono innanzitutto per quelle che sono le caratteristiche prioritarie di tutti noi, e cioè l’immenso amore per il nostro territorio e la completa disponibilità ad operare attivamente e concretamente, per rendere sempre più qualititativa la vivibilità di San Leucio del Sannio. Esse sono anche professionalmente molto competenti e, inoltre, molto benvolute dall’intera comunità sanleuciana”.

“Ci apprestiamo a vivere una esperienza che si preannuncia bellissima – commentano in perfetta sinergìa di intenti le tre candidate al consiglio comunale -. Siamo consapevoli che occorreranno massima dedizione e notevole capacità di ascolto, per recepire e soddisfare al meglio le molteplici istanze e richieste dei nostri concittadini. Ma siamo entusiaste e prontissime a prodigarci per la nostra amata città”.

Con il suo brand politico “Rinascita Sanleuciana”, il sindaco Iannace ha conquistato per la prima volta la fascia tricolore nel 2013, per poi bissare il successo nel 2018. E’ ora in fase conclusiva la ufficializzazione di tutti gli esponenti della sua “squadra”, per l’auspicata “caccia al tris”.