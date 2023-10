Avellino, tutto pronto per la Festa del Caffè

Dal 9 al 14 Ottobre 2023, il bar Caffeoveggenza di Avellino ospiterà la prima edizione della “Festa del Caffè”, un evento dedicato esclusivamente alla bevanda più amata al mondo.

Durante la settimana, il bar proporrà una serie di appuntamenti per celebrare il caffè, dalla degustazione di diverse varietà di caffè, alle poesie, al teatro, alle mostre, alle performance. Il caffè d’altronde è da sempre un simbolo di ispirazione e creatività anche l’astrologia (sarà presente un astrologo durante gli eventi) associa il caffè al pianeta Mercurio, che è il pianeta della comunicazione, dell’intelligenza e della creatività. Il caffè è una bevanda che stimola la mente e il corpo, e che può aiutare le persone a pensare in modo più chiaro a trovare nuove idee e per questo viene consigliato una degustazione lenta ed in compagnia. Non solo una bevanda energizzante.

Degustazioni

La festa del caffè sarà l’occasione ideale per degustare diverse varietà di caffè, provenienti da varie parti del mondo ma anche diversi tipi di estrazione. Il bar proporrà un’ampia scelta di caffè, dai grani macinati al momento ai caffè speciali, come il caffè monorigine, il caffè aromatizzato ai gusti di vaniglia, cioccolato, nocciola e crem caramel.

Mostre

Verranno esposte in un contrasto unico per sintesi e valutazione gli artisti delle forme fra Fernando Botero e Amedeo Modigliani.

Poesie

Il caffè è anche fonte di ispirazione per i poeti. Durante la festa del caffè, il bar ospiterà una rassegna di poesie dedicate al caffè. Gli amanti della poesia potranno ascoltare le letture di poesie dedicate alla bevanda nera, scritte da poeti italiani e stranieri ma anche scriverne alcune. Le migliori verranno premiate.

Teatro

Il caffè è anche protagonista di alcune opere teatrali memorabili poi le idee create davanti alla tazzina di un caffe ed in particolare quelle di Eduardo De Filippo. Durante la festa del caffè, il bar ospiterà una rassegna di piccoli spettacoli teatrali dedicati al caffè. Gli spettatori potranno assistere a rappresentazioni teatrali che raccontano la storia del caffè, la sua cultura e la sua tradizione.

Veggenza

Non mancheranno le letture dei fondi di caffe; il caffè come strumento di divinazione poiché è una bevanda che può aiutare le persone a vedere il futuro e a prendere decisioni informate. Evento imperdibile al bar Caffeoveggenza di Avellino.