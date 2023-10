Venticano, è Piter Pasquariello il campione regionale di karting

Mancavano soltanto i punti che, puntuali, sono arrivati sul tracciato sannita di Morcone consentendo al giovane Pietrantonio Pasquariello di conquistare la vittoria nella Coppa Italia di Zona, come si chiama da quest’anno il Campionato regionale.

Una grande soddisfazione per Piter, che ha sublimato gli sforzi di questi ultimi anni che lo hanno visto protagonista del motorsport regionale, ma anche per la sua famiglia e l’intera comunità di Venticano che sale, in questo modo e per la prima volta, agli onori della cronaca sportiva regionale.

Nonostante la passione per le corse abbia da sempre animato la famiglia Pasquariello, l’attività agonistica di Piter è cominciata relativamente tardi. Se nel mondo del karting ci si avvia alle competizioni a partire dagli 8 anni, il gap di esperienza è stato colmato da dedizione e tenacia. Già lo scorso anno Piter aveva sfiorato il titolo finendo secondo per una manciata di punti, piazzamento che gli aveva permesso, in ogni caso, di rappresentare la Campania al Campionato Italiano a Squadre di Corridonia.

Ancor più quest’anno, da vincitore della serie, Piter sarà chiamato a rappresentare la regione al Campionato a squadre che si disputerà il prossimo 29 Ottobre al Circuito di Battipaglia.

La gioia per la vittoria non ha, però, distolto l’attenzione di Piter e del suo team dagli obiettivi stagionali. Già nei prossimi giorni saranno chiamati, infatti, a confrontarsi sul circuito laziale di Arce per la Coppa Italia.