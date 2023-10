Benevento, vendevano pesce congelato spacciato per fresco

I militari del N.I.P.A.A.F. di Benevento unitamente alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Torre del Greco (NA) ed a medici della ASL di BN, nel corso di un controllo effettuato presso una pescheria di Foglianise, in provincia di Benevento, volto a verificare la corretta commercializzazione di prodotti ittici, hanno rilevato che gli stessi non risultavano in regola con le specifiche normative in materia.

In particolare, è stata constatata la pessima conservazione, in bacinelle di plastica, di pesce destinato alla vendita. Per di più è stato accertato che nonostante fossero stati proposti come pescato fresco, i pesci erano in realtà congelati e già in fase di scongelamento.

Contattato il P.M. di turno, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro preventivo, convalidato in data odierna dall’A.G. di circa 40 kg. di prodotti ittici quali, calamari, alici, ostriche e mazzancolle, con disposizione di smaltimento immediato, attesa la repentina deperibilità degli stessi.

Immediata anche la denuncia in stato di libertà del titolare dell’attività commerciale, che dovrà rispondere di tentata frode nell’esercizio del commercio.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione ed i destinatari dello stesso, sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.