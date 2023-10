Salerno, specialisti in Cybersecurity: Angelo Tofalo e Alessandro Rubino

L’Onorevole Angelo Tofalo è stato Deputato della Repubblica nella XVII e XVIII Legislatura; già componente della Commissione IV Difesa e del COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica; già Sottosegretario di Stato alla Difesa in due governi con delega alla cybersecurity.

Eletto nel Consiglio Direttivo del Clusit (2022-2024), l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Direttore Scientifico del CISINT, il Centro Italiano di Strategia e Intelligence, e della Cyber Security Italy Foundation, la prima fondazione italiana sul dominio cibernetico. Componente del Comitato Esecutivo dell’Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare come delegato per la Sicurezza Informatica e delle Informazioni. Padre del COR, il Comando per le Operazioni in Rete e del COS, Comando delle Operazioni Spaziali.

L’Avvocato Alessandro Rubino è uno dei primi avvocati italiani specializzato in materia Cybersecurity, un manager della sicurezza informatica, divulgatore esperto in privacy e data protection, un formatore, con un sogno: “Sensibilizzare al tema della sicurezza informatica e renderla comprensibile e accessibile. A tutti”. Precursore della materia, ha creato la Rubino Legal Tech, una Legal Tech al sud Italia che unisce un gruppo formato da giovani legali, informatici e commercialisti.

MISSION

Uniti dalla passione per la sicurezza, la difesa e l’intelligence la mission del nuovo gruppo costituendo è quello di sviluppare nel territorio salernitano un punto di riferimento per il Sud Italia in ambito Cybersecurity e risk management, una vera e propria casa di consulenza che dia origine allo sviluppo tecnologico dell’intero Mezzogiorno.