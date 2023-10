Eboli, l’Oktoberfest alla terra delle zucche

Dal 7 ottobre al 1 novembre 2023, all’Oasi Vivinatura di Lagosele a Eboli, in esclusiva la Pumpkin Fest, alla terra delle zucche l’evento di “Ma dove vivono i cartoni?” diventa “Oktoberfest”.

Canti e balli bavaresi e tirolesi, un “Sentiero delle fiabe” da esplorare in compagnia dei personaggi delle favole, un fantastico campo delle zucche, fiumi di birra e tanto altro. Al via sabato 7 ottobre e fino a mercoledì 1 novembre la VI Edizione de «La terra delle zucche», l’evento cool dedicato all’autunno e ad Halloween firmato «Ma dove vivono i cartoni?» di Aurora Manuele, che si terrà nella straordinaria Oasi Vivinatura di Lagosele ad Eboli.

Il fulcro fantastico dell’evento è il cosiddetto «Sentiero delle fiabe» ambientato nel bosco dell’Oasi Vivinatura e che si ispira alla «Strada delle fiabe» in Germania, un percorso di circa 600 km da Hanau (cittadina a 200 km da Francoforte) fino a Brema, che attraversa i luoghi che hanno ispirato i più bei racconti dell’infanzia.

Il Sentiero delle fiabe è un percorso fantastico ispirato alle fiabe dei Fratelli Grimm come, Biancaneve, Cenerentola etc. Lungo il tragitto, misterioso e ricco di colpi di scena, gli spettatori che avranno accesso tramite una “fable card”, una sorta di lasciapassare speciale per il mondo della fantasia, potranno incontrare i loro personaggi preferiti come la Strega, i Fratelli Grimm, Hansel e Gretel e tante altre sorprese. Con la “fable card” infatti, si darà vita ad una sorta di caccia al tesoro teatralizzata che coinvolgerà tutti i partecipanti con sorprese, avventure e colpi di scena. Ci saranno, infatti, momenti di musica e balli bavaresi e tirolesi con artisti in costumi originali; degustazioni di prodotti tipici come würstel e crauti; boccali di birra da gustare tutti insieme in allegria tra balli tipici e risate.

Non mancheranno, come sempre, le numerose attrattive per i piccoli, a cui solitamente partecipano con gioia anche i grandi. Per esempio i laboratori creativi di pittura e di intarsio delle zucche che, alla fine del lavoro, saranno portate a casa dai bimbi come souvenir. Ci sarà lo shop di dolcetti e prodotti tipici e, naturalmente, lo straordinario campo delle zucche (quest’anno con una simpatica sorpresa) in cui ci si potrà catapultare e giocare, ballare e fare foto.

I visitatori potranno usufruire anche dell’area pic nic, solo su prenotazione, e per rendere ancora più avventurosa l’esperienza i piccoli potranno fare un giro un trattore.

La direzione artistica della kermesse è di Francesco Chianese e ad esibirsi la compagnia di artisti, attori e ballerini professionisti di “Ma dove vivono i cartoni?”, sulla base di idee sempre nuove e travolgenti della responsabile Aurora Manuele.

La Terra delle Zucche sarà aperta tutti i week end di ottobre dalle 10 alle 17, mentre nei week end 21-22 e 28-29 ottobre e il 31 ottobre e il 1 novembre, oltre all’edizione odierna dalle 10 alle 17 ci sarà anche quella serale dalle 19 alle 24.

In occasione delle edizioni serali e della Festa di Halloween, il Sentiero delle Fiabe lascerà spazio al “Bosco infestato” in cui maghi e streghette potranno vivere l’atmosfera col fiato sospeso.

Per prenotazioni:

Info Line: 327 254 0679

www.madovevivonoicartoni.it