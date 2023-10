Cerreto Sannita, due giorni dedicati alla ceramica

Si avvicina l’appuntamento del 14 e il 15 ottobre a Cerreto Sannita quando si incontreranno le 17 Città di antica tradizione ceramica delle 5 Regioni del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia. Saranno presenti inoltre le Città di Salerno e Gravina di Puglia che hanno avviato l’iter per il riconoscimento di Città di antica tradizione ceramica.

L’incontro vuole contribuire a colmare la distanza tra la forma geografica del sud, la sua gente, la sua cultura, le sue tradizioni materiali e immateriali in cui la ceramica rappresenta l’elemento di coesione.

L’evento sarà realizzato scolastici, del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento, delle associazioni di categoria dei ceramisti.

Le due giornate saranno articolate secondo il seguente programma:

Sabato 14: alle ore 15.30, con la collaborazione della Pro-Loco, del Forum dei Giovani, della Società Operaia, degli istituti

in Piazza San Martino, avrà inizio la Quarta Edizione del: “Regional Tornianti e… oltre”, una spettacolare gara tra tornianti con la quale i maestri ceramisti si confronteranno in una prova tecnica ed estetica; alle ore 19.00 presso il Palazzo del Genio si terrà un concerto a cura del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento.

Domenica 15: alle ore 10.30 presso il Palazzo del Genio si terrà l’assemblea di tutti i rappresentanti istituzionali delle 17 Città per la stipula del ‘Patto di Amicizia’, elemento di premessa per un processo virtuoso di scambi culturali, turistici e di sviluppo economico.

I saluti istituzionali saranno portati da Giovanni Parente, Sindaco di Cerreto Sannita. Quindi ci sarà l’apertura del dibattito tra i rappresentanti istituzionali delle Città della ceramica.

Interverranno inoltre:

S.E. Don Giuseppe Mazzafaro, Vescovo della diocesi Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti; Nino Lombardi Presidente della Provincia di Benevento; Armida Filippelli Assessore alla Formazione Regione Campania; Felice Casucci Assessore al Turismo e alla Semplificazione Amministrativa Regione Campania. L’incontro sarà moderato dal giornalista Gianrocco Rossetti. Alle ore 12.00 è prevista la conclusione della gara al tornio e la relativa premiazione.

“L’incontro a Cerreto Sannita avviene nell’orizzonte della globalizzazione. In una concezione matura, il rapporto globale/locale non chiede contrapposizione, ma la valorizzazione delle capacità delle comunità locali di porsi in una direzione di pratica della responsabilità e dell’autopromozione. Il Patto di Amicizia risponde, pertanto, all’urgenza di una riflessione su questo tema e stimola una visione collaborativa in cui i soggetti coinvolti possano costruire i loro “mondi”. Tutto questo costituisce una sollecitazione determinante per un incontro che ha, come obiettivo, quello di mettere a fuoco alcune questioni oggi ineludibile per interpretare le trasformazioni in atto” ha commentato il Professore Giuseppe Zoschg, Conservatore del museo della ceramica di Cerreto Sannita.