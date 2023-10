Promozione, Girone C: l’Heraclea batte il Montemiletto e fa 5 vittorie consecutive

Nel big match della 5a giornata del Campionato di Promozione Campana, girone C, l’Heraclea di mister Augelli, batte il LMM Montemiletto con il risultato di 2-1. Partita combattuta sin da principio, nonostante la rete dell’1-0 di Mascia per i candelesi. Al minuto 16 del secondo tempo, grazie ad un calcio di rigore realizzato da Falconieri, l’Heraclea si porta sul 2-0. Ciò non abbatte il Montemiletto che al 75′ trova la rete con Coquin, ma nonostante il pressing finale dei gialloverdi, a portare la vittoria a casa è l’Heraclea. Vittoria pesantissima, contro una squadra ostica, che vale il primato in classifica in coabitazione con il Lions Grotta.

Nelle altre gare, il Cimitile batte 1-0 il Baiano con il gol di Aprea, il Marigliano batte tra le mura domestiche il Montesarchio per 3-1 mentre lo Sporting Pietrelcina vince con il San Vitaliano per 2-1. Sconfitta che ha lasciato strascichi importanti per i gialloblu. Infatti è di pochi minuti fa l’annuncio attraverso le pagine social della squadra napoletana delle dimissioni da parte del mister, Longobardi Vincenzo, e del preparatore dei portieri Ramaglia Pietro.