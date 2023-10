Melizzano, riprendono le attività del progetto di doposcuola

Con la scuola ripartita da qualche settimana, dal prossimo 16 ottobre suona la campanella anche per le attività del progetto di doposcuola “Casa Tiglio”, con sede a Melizzano (in via Tiglio, 20), che riprendono per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, con particolare attenzione verso le fasce più fragili delle comunità.

Gestito e coordinato in collaborazione con la Caritas diocesana, tra condivisione, ascolto, supporto e accoglienza in un ambiente inclusivo, è possibile iscriversi gratuitamente entro giovedì 12 ottobre. Le attività, che mirano a favorire processi educativi, si svolgeranno ogni lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il numero 3804697908.