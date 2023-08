Avellino, “Corto e a capo 2023”: il programma completo

Dal 22 al 27 agosto 2023 ritorna il Festival del cinema delle aree interne: Corto e a Capo – Premio Mario Puzo, giunto alla sua IX Edizione. Dopo lo straordinario successo della scorsa edizione quest’anno il filo conduttore è Il Posto dei Sogni.

Si inaugura il 22 agosto nello splendido borgo di Castelvetere sul Calore, non mancheranno presentazioni, film in concorso e proiezioni fuori concorso. Per la serata successiva – il 23 agosto – a Colle Sannita, nel Sannio, è prevista una serata dedicata a giovani artisti e tante proiezioni in concorso e fuori concorso.

Il 24 agosto a Montella ( nuovo comune per MAPUFF 2023) che aprirà la sua magnifica piazza alle proiezioni e agli incontri del festival. In tutte e tre le serate i corti in concorso si sfideranno per vincere l’ambìto premio del pubblico nella finale di Venticano.

Il 25 e 26 agosto a Venticano – casa base del festival – dove, oltre all’assegnazione del premio del pubblico che vedrà la partecipazione di tutti i corti vincitori nelle precedenti serate, ci sarà l’assegnazione del Premio Mario Puzo.