Benevento, investire in Albania conviene? La voce di un imprenditore sannita.

Molti turisti che questi caldi mesi estivi hanno deciso di lasciare lo Stivale si sono diretti presso il Paese balcanico, per trascorrere le vacanze sulle spiagge albanesi. Li, accolti non solo dai locatori e commerciali del posto, ma anche da molti imprenditori italiani che hanno deciso di investire in questo Paese.

In questo periodo è cresciuta senza dubbio la domanda da parte di chi vuole investire, questo poiché sono stati numerosi gli incentivi del governo, che a marzo, ha messo a disposizione più di 200milioni di euro per aiutare le imprese italiane.

A parlarne Luigi De Lucia, consulente finanziario di San Giorgio del Sannio, che in Albania risiede ormai da due anni. Ieri alle telecamere del Tg1 si è cosi espresso in merito “Qui investire è più facile, veloce e francamente pure meno costoso”. Partito con sua moglie, ex giornalista, e i suoi due figli si sono reinventati per dedicarsi alle attività economiche della società di famiglia.