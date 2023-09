Benevento, arrestate due persone dopo un inseguimento sulla S.S.212

Nella nottata odierna, a seguito del segnalato furto di una Fiat Punto appena asportata in località Reino (BN), una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento, attivatasi immediatamente per le ricerche, rintracciava ed intercettava l’autovettura oggetto di furto condotta da un 41 enne all’altezza dello svincolo per Pietrelcina e, dopo un breve inseguimento, la bloccava in corrispondenza dell’intersezione con il raccordo autostradale, rinvenendo nella tasca dell’uomo uno “spadino” per forzare le porte d’ingresso.

Nel contempo una pattuglia della locale Questura interveniva in ausilio intercettando un pregiudicato 24enne alla guida di una Lancia Musa intestata alla madre del 41enne (sottoposta a sequestro), ritenuto responsabile di concorso nel furto della Fiat Punto con funzioni di “staffetta”.

I predetti, entrambi del capoluogo, venivano tratti in arresto. Su disposizione dal Pm di turno della Procura della Repubblica di Benevento, il 24enne veniva condotto in carcere ed il 41enne sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Le persone coinvolte sono da ritenersi sottoposte alle indagini e pertanto presunte innocenti fino a sentenza definitiva.