Benevento calcio, settimana intensa per provare a vincere a Bari

Settimana molto intensa per il Benevento, con lo staff tecnico che ha concesso due giorni di riposo ai calciatori in modo da riprendersi al meglio in vista del match con il Bari.

Stellone si è concentrato su quegli aspetti su cui i giallorossi hanno mostrato di avere delle lacune, a partire dallo sviluppo dell’azione offensiva. La preparazione alla trasferta del San Nicola è ripresa questo pomeriggio sul campo dell’Imbriani, per poi proseguire domani al Vigorito fino a venerdì, giorno in cui è fissata la partenza per Bari con il bus societario.

Stellone aspetta Veseli e Jureskin. Il centrale difensivo albanese sarà impegnato questa sera contro la Polonia: il rientro è previsto per domani. Jureskin, invece, dovrà affrontare domani contro l’Inghilterra under 21. Rientrerà tra i convocabili Tello dopo aver scontato il turno di squalifica, mentre potrebbero rivedersi anche El Kaouakibi e Ciano. Da valutare Glik. Appiedati dal Giudice Sportivo, invece, Pastina e Leverbe.