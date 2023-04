Avellino, si gioca tutto negli ultimi 4 tempi di gara: testa alla Fidelis Andria

Ennesimo stop dell’Avellino, che ha subito la quindicesima sconfitta in campionato sabato scorso.

Ora testa a domenica prossima, quando i lupi saranno ospiti della Fidelis Andria allo Stadio “degli Ulivi” con l’obiettivo che è passato dal puntare i playoff a quello di scongiurare i dubbi della salvezza diretta, segnale che sottolinea il periodo negativo che stanno attraversando i biancoverdi.

L’Avellino al momento si trova con un vantaggio di 5 punti sul Monterosi Tuscia in zona playout, quintultimo e avversario degli irpini nell’ultima sfida stagionale, e a +13 sulla Viterbese e sulla Fidelis. Il divario dai playoff è di 2 punti, e ora l’obiettivo dei biancoverdi è seriamente condizionato dai risultati delle altre squadre.

Il Catanzaro va per i 99 punti, il Crotone in un’ottimo posto per gli spareggi promozione, mentre tutte le altre squadre devono ancora definire la posizione finale: la Turris, con la vittoria nel derby al Partenio, ha compiuto un prezioso balzo in avanti per evitare i playout.