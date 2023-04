Benevento, confronto tra Agostinelli e i calciatori per provare a risollevare le sorti del campionato

Andrea Agostinelli è a Benevento. La firma non è ancora arrivata ma il tecnico è già al lavoro per provare a migliorare la situazione.

Questa mattina i calciatori hanno effettuato un lavoro di scarico sotto la guida di Dagoberto Carbone, ma in queste ore il neo allenatore ha deciso di confrontarsi con tutti i componenti della rosa. Un faccia a faccia per capire il motivo di queste prestazioni indecorose, con l’ultima contro la Spal che ha fatto toccare il fondo e ha portato Stellone a dimettersi dall’incarico di allenatore del Benevento.

La strada verso la salvezza si fa ormai ardua, rimane solo l’aritmetica a non dare la Strega per spacciata, quella che spinto il presidente Vigorito a non mollare. Con Agostinelli si proverà il tutto per tutto nelle ultime sei giornate.

I giallorossi dovrebbero riuscire a vincere tutti gli scontri e allo stesso tempo sperare in un passo falso delle dirette antagoniste. E’ doloroso ora dare uno sguardo alla classifica, che recita un triste monologo: ultimo posto per la squadra sannita. Sabato è attesa la Reggina di Inzaghi, che alla luce delle ultime sfide sembra essersi ripresa da un periodo buio.