Benevento, ecco le parole di Andrea Agostinelli sul momento della Strega

Ecco le parole del nuovo tecnico giallorosso Andrea Agostinelli, sul periodo negativo dei giocatori giallorossi:

“I tanti cartellini? Vuol dire che c’è nervosismo, ma anche che tante volte la squadra ha ragionato poco. Ci sono mille motivi. Una squadra è al primo posto per ammonizioni ed espulsioni a causa di motivi ben precisi. Questa squadra non ha un difetto di nomi, ma mi è sembrata troppo compassata. In questo momento deve soltanto stare negli spogliatoi, potrebbero anche non allenarsi questa settimana in vista della Spal.

Bisogna avere la consapevolezza che le avversarie che vengono a Benevento non devono uscire vive dal campo sportivamente parlando. Adesso contano l’aggressività e la voglia di vincere, non c’è più la tattica che decide. Il Cosenza ha capito questa situazione e si sta risollevando. Noi calciatori siamo stati sempre dei privilegiati, ma non ci sono sempre i momenti positivi. Cominciassero loro a capire che devono tirarsi fuori, indipendentemente dal tecnico. Non c’è una tattica o una preparazione, ma c’è la testa.

Anche le altre hanno paura di retrocedere, quindi tutti i calciatori che stanno vivendo un momento difficile devono tirarsi fuori con il loro carattere. Le parole le troverei per la mia squadra. Ci sono momenti in cui bisogna essere molto diretti. Non c’è un miglioramento fisico in tre giorni d’allenamento dopo un anno di delusioni. Direi alla squadra di risollevarsi per le proprie famiglie, per la carriera. Devono giocare per loro. Non c’è bisogno di tattica in questo momento, vorrei solo che si tirasse di più in porta”.

Ci sono calciatori ben precisi che devono portare avanti la squadra. Siccome le hai provate tutte, in queste sette partite devi parlare con i senatori e dargli responsabilità. Non puoi fare questo con gente che non ha carriera. Devi fargli tirare fuori tutto. Gente come Glik e Schiattarella hanno grande esperienza. Non bisogna girare intorno a cose che non servono. Schiattarella e altri quattro o cinque che hanno fatto la storia del Benevento devono tirare fuori tutto, poi gli altri devono seguirli”.

Cosa farei in questa situazione? Prenderei la formazione dell’estate. I migliori calciatori che hanno deluso le aspettative li fai giocare perché in casa devi prenderti i fischi. Simy ha giocato male? Domenica va in campo. Sono calciatori che hanno dimostrato delle cose in carriera. C’è una partita da fare? Dimostratelo”.