Benevento, interruzioni per un’improvvisa rottura all’acqua del Bifero

Dalle 7 di questa mattina l’acqua del Biferno arriva di nuovo a Benevento dopo più di 30 ore di interruzione annunciate dalla Regione Campania e dalla Gesesa per lavori di riparazione alla condotta a seguito di una “improvvisa rottura”, la più grave nel territorio del comune di San Lorenzo Maggiore.

Ieri sul posto la ditta incaricata della manutenzione ha lavorato solo alcune ore per svuotare la vasca allagata ma non sono state effettuate altre manovre per riparare la perdita sulla condotta che probabilmente si è verificata nel vicino cantiere per l’Alta Capacità Ferroviaria .Nessuno però, neppure il sindaco, ha voluto chiarire perchè la Regione ha atteso la fine di agosto e l’inizio delle scuole per intervenire.

E comunque, le perdite sulla condotta del Biferno, il Gestore Unico per la provincia di Benevento che Mastella invoca da tempo, non avrà alcuna competenza essendo un impianto regionale. Piuttosto Mastella e Gesesa potrebbero spiegare chi, come e perché, alcuni anni fa hanno chiesto la modifica del progetto della Regione Campania che nel 2007 avevano previsto la sostituzione e il potenziamento di tutta la condotta del Biferno da Gioia Sannita a Benevento anche per consentire la fornitura di acqua dalla sorgente molisana a tutta la città.