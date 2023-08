Benevento, le telecamere di Nippon Television a Sassinoro.

A dare la notizia l’amministrazione comunale. Verranno documentate storie di vita quotidiana, trascorsi di compaesani già contattati e pronti per essere intervistati in questi giorni.

Il documentario fa parte di un programma che si chiama “Racconti di Borghi Meravigliosi“, che andrà in onda sabato dalle ore 18:00 alle ore 19:00, con le annesse repliche.

Ciò di cui siamo venuti a conoscenza, per mezzo di questa esperienza, è che i giapponesi ciò che amano di più dell’Italia e dell’Europa mediterranea sono proprio i piccoli borghi, custodi di usi costumi e di modi di vivere che ormai si sono perduti.