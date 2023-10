Benevento, presentazione del libro su meditazione dell’attivista indiana: Shri Maraji Nirmala Devi

Sarà un momento di condivisione quello di martedì 17 ottobre 2023, ore 20.00, alla libreria indipendente Masone di Benevento dove, con i volontari dell’associazione Sahaja Yoga Italia Aps, sarà presentato il libro di Shri Maraji Nirmala Devi, “Sahaja Yoga, la via spontanea alla realizzazione del Sé”, edito da Rizzoli. A seguire, si coinvolgeranno i presenti in un’esperienza di meditazione.

Sarà occasione per conoscere il pensiero di una madre spirituale che, con semplicità e incredibile profondità, parla della meditazione, della vita, della bellezza della natura e di come sperimentare l’unione con l’armonia della creazione.

L’evento rientra nella molteplicità di altre iniziative inaugurate lo scorso 21 marzo in tutto il mondo per ricordare Shri Mataji: conferenze, meditazioni e concerti.

Info 335 663 8758

Biografia:

Shri Mataji Nirmala Devi nasce nel 1923 da una famiglia cristiana di Chindwara, nel Madhya Pradesh. All’età di soli sette anni viene chiamata da Gandhi nel suo ashram e da ragazza lotta al fianco del Mahatma per la liberazione dell’India. Per tutta la vita si batte con passione per gli ideali della pace e dell’integrazione fra i popoli ricevendo numerosi riconoscimenti internazionali. Dal 1970 formula e diffonde gratuitamente in tutto il mondo il metodo di meditazione che prende il nome di Sahaja Yoga – partner ufficiale dell’Unesco center for peace – viaggiando per oltre 40 anni attraverso i cinque continenti.