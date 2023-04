Benevento, Stellone si dimette, ecco le sue parole

Ecco le parole di Stellone, che ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico di allenatore del Benevento al termine del match con la Spal:

“Sono mortificato. Abbiamo fallito anche questo appuntamento fondamentale per il nostro campionato. Chiedo scusa a tutti. Non sono riuscito a dare ciò che volevo, pur mettendoci il massimo dell’impegno.

Ci tenevo tanto a fare bene per la piazza, per l’entusiasmo del presidente. Non ci sono riuscito, ho dato le mie dimissioni. Spero possano dare qualche scossa. Non penso di dare più qualcosa. Sono mortificato e chiedo scusa. Sono sicuro che i calciatori abbiano dato il massimo. Non siamo riusciti a migliorare. Spero la mia decisione possa dare una scossa”.