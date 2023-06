Benevento, svaligiano rivendita di tabacchi e abbandonano la refurtiva.

Prosegue l’intensificazione dei controlli del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento per la prevenzione e il contrasto dei reati predatori. L’obiettivo è quello di presidiare, con servizi coordinati di tutte le Compagnie Carabinieri, le aree del territorio provinciale in cui si sono verificati nelle ultime settimane alcuni episodi di furti in abitazione e, in particolare, ai danni di rivendite di tabacchi.

In tale contesto, nel corso della notte, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Cautano ha intercettato un’autovettura e un furgone con a bordo alcuni soggetti che avevano commesso poco prima un furto in una rivendita di tabacchi a Campoli del Monte Taburno.

Alla vista dei militari, i malviventi a bordo dell’autovettura si sono dileguati a piedi nelle campagne circostanti, mentre gli altri sono fuggiti a bordo del furgone, venendo inseguiti dai Carabinieri. Dopo un breve inseguimento, i malviventi hanno abbandonato il mezzo e hanno guadagnato la fuga a piedi. I Carabinieri sono riusciti a recuperare il furgone, asportato poco prima nello stesso comune, nonché due slot machine, una macchinetta cambia soldi e centinaia di confezioni di tabacchi, del valore complessivo di circa 10.000 euro, rubate nella citata rivendita.

Tutta la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre proseguono le indagini per risalire agli autori del furto.