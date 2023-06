Benevento, tutto pronto per “L’autografia di un illetterato”

Venerdì 16 giugno, alle ore 20:00, presso la Chiesa di Santa Sofia di Benevento si terrà l’atteso incontro con Mons. Felice Accrocca su “Francesco d’Assisi, intitolato “L’autografia di un illetterato”. L’ appuntamento è compreso nella Stagione Artistica 2023, promossa da Accademia di Santa Sofia insieme a Università degli Studi del Sannio e Conservatorio di Benevento, sempre con la direzione artistica di Marcella Parziale e Filippo Zigante, e la consulenza scientifica di Marcello Rotili, Massimo Squillante e Aglaia McClintock.

L’Arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, nato il 2 dicembre 1959 a Cori, in provincia di Latina, dopo la maturità scientifica ha frequentato i corsi teologici presso il Pontificio Collegio Leoniano di Anagni. Successivamente ha conseguito la Laurea in Lettere all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e il Dottorato in Storia Ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana. Numerose e importanti le cariche ricoperte in tutta Italia.

Nominato arcivescovo metropolita di Benevento il 18 febbraio 2016 da Papa Francesco, il 12 giugno ha preso possesso dell’arcidiocesi di Benevento.

Docente di Storia della Chiesa medievale presso la Pontificia Università Gregoriana e docente all’Istituto Teologico di Assisi, è tra i più grandi studiosi di San Francesco, esperto di storia medievale e profondo conoscitore del santo di Assisi.

Riconosciuto come uno dei massimi esperti mondiali sulla vita di Francesco, partecipa come relatore a molti convegni sul Francescanesimo, in Italia e all’Estero. Numerose anche le pubblicazioni: libri, articoli e saggi, tra cui il volume “Chi me lo fa fare? La lotta nello sviluppo umano e spirituale di Francesco d’Assisi” scritto con padre Enzo Fortunato.

Ricordiamo che l’ingresso è libero.