Benevento, una Sanità che oscilla tra tagli e riorganizzazioni.

L’associazione Salute & Territorio di San Lorenzello ha come obiettivo quello di preservare la salute dei cittadini sanniti. Questa sta tentando di ricercare la strada più utile a creare un coordinamento provinciale tra le diverse associazioni e Comitati territoriali.

Gli amministratori sono ben consapevoli delle difficoltà nel contenimento delle spese pubbliche, ma questo comunque non giustifica la privazione dei servizi vitali. Inoltre, lo stato di rabbia, nasce anche dal fatto che i Dirigenti ASL, abbiano tanto rimandato la riapertura di alcune attività mediche nelle zone di Cerreto Sannita, così per l’assenza di programmazione funzionale a Sant’Agata de’Goti per non parlare poi della demedicalizzazione delle ambulanze nel Sannio.

Si auspica ad un cambiamento.