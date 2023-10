Benevento, “Unifortunato ed Unione Nazionale Italiana volontari pro ciechi Onlus”.

Questa mattina presso il Rettorato dell’UniFortunato di Benevento è stato siglato un protocollo di intesa tra l’Università Giustino Fortunato e l’Unione nazionale Italiana volontari pro ciechi onlus (sezione di Benevento). L’Università Giustino Fortunato, accanto alle sue funzioni istituzionali, di didattica e di ricerca, persegue la terza Missione ed il public engagement, ovvero tutte le attività connesse al trasferimento tecnologico, con la finalità di valorizzare e diffondere i risultati della ricerca universitaria. In questo ambito, ormai da anni, ha inteso avviare programmi di sviluppo locale e nazionale con enti e associazioni territoriali e nazionali, collaborazioni con imprese e cittadini coinvolgendoli in attività culturali e di educazione scientifica e culturale.

A sottoscrivere l’accordo il Magnifico dell’UniFortunato Rettore Prof. Giuseppe Acocella e la Presidente U.N.I.Vo.C Dott.ssa Clelia De Falco che hanno espresso soddisfazione per l’importante percorso di collaborazione nato qualche tempo fa e che oggi si è concretizzato ufficialmente e che nei prossimi giorni darà vita a tutta una serie di iniziative. Presenti alla firma anche il Prof. Paolo Palumbo, Delegato alle attività di orientamento, placamento public engagement e la Prof.ssa Ida D’Ambrosio, Delegata alla ricerca. Le attività di collaborazione con la U.N.I.Vo.C. sono già in essere ed a breve si avvieranno le attività di formazione per operatori scolastici sull’acquisizione di competenze per la gestione delle disabilità visive nonché altri incontri e percorsi formativi e di sensibilizzazione sociale anche con l’obiettivo di valorizzare la didattica telematica e le sue potenzialità nell’ambito dell’apprendimento per disabili visivi e ipovedenti.-