Benevento, varato il dispositivo del traffico per i festeggiamenti in onore di Santa Rita.

L’assessore al Traffico e Parcheggi, Attilio Cappa, rende noto che in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Rita vigerà il seguente dispositivo del traffico:

– istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” dalle ore 16:00 a fine manifestazione dei giorni 21 e 22 maggio sul lato sinistro di via Perlingieri;

– chiusura al traffico, dalle ore 18:00 del 21 maggio in poi, al passaggio della processione sul seguente percorso: piazza S. Rita, via T. Pellegrini, corso Garibaldi, viale Atlantici, via R. Delcogliano, via A. Moro e via C. Ricci.