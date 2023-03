Buonalbergo, arrivano le colonnine per veicoli elettrici.

A Buonalbergo sarà realizzata una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Lo scorso 7 marzo è arrivato l’ok al protocollo d’intesa da parte della giunta Gambarota. Come per altri comuni sanniti, anche nel centro fortorino se ne occuperà la società milanese Be Charge, che installa e gestisce in tutta Italia strutture di questo tipo, composte da uno o più punti di ricarica per la mobilità elettrica. L’azienda si occuperà anche della gestione quotidiana, della manutenzione e di eventuali riparazioni da compiere.

Le Infrastrutture di Ricarica installate da BEC saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica non prevedrà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente RFID.

Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite una APP gratuita (disponibile per iOS e Android) che consentirà, tra l’altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all’uso oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di termine della ricarica e la visualizzazione del costo e l’attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento. Il protocollo d’intesa avrà la durata di 12 anni.