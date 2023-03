Campania, nuove idee per la sostenibilità ambientale

L’Osservatorio regionale e gestione rifiuti – biodiversità – prevenzione e salute della Regione Campania e l’Unifortunato, organizzano nella giornata di mercoledì 22 marzo alle ore 10.30, una Tavola rotonda sul tema: “LA CAMPANIA PER IL CLIMA – Nuove idee per la Sostenibilità ambientale”, verso il forum regionale su: “Acqua, Aria, Rifiuti, Economia circolare”. L’aula magna dell’Ateneo Telematico ospiterà l’interessante confronto con l’Università per la elaborazione di una nuova strategia condivisa. La grande questione della sostenibilità ambientale – la nuova grande questione sociale del XXI secolo – ha dichiarato il Magnifico Rettore dell’UniFortunato prof. Giuseppe Acocella – rischia di essere trascinata in un vortice di superficiali ed esibizionistiche rivendicazioni ecologiste di maniera (più preoccupate di pronunciare dei no di fronte alla crisi energetica – per esempio ai rigassificatori o a impianti per lo smaltimento dei rifiuti di nuova generazione, o a grandi opere di avvicinamento tra i popoli d’Europa, come in Val di Susa che di un miglioramento della condizione di vita delle persone).

L’Università “Giustino Fortunato” – ospitando mercoledì 22 marzo l’Osservatorio della Regione Campania che prepara il Forum sulla sostenibilità ambientale – intende riportare l’attenzione sull’approccio realistico e scientifico ad una tema che riguarda il clima e l’ambiente, e che mette in crisi il modello consumistico fin qui seguito, pur nella consapevolezza che gli accresciuti consumi hanno consentito alle classi popolari di raggiungere un livello di vita ignoto ai loro padri e conseguente dell’affermazione dei sistemi democratici. L’Unifortunato intende pertanto essere parte attiva di questo percorso – ha concluso il Rettore Acocella.

Il Forum moderato dalla dott.ssa Rosa Marmo – Dirigente regione Campania “Gestione delle Risorse Naturali Protette, Tutela e Salvaguardia dell’habitat marino-costiero”, si aprirà con i saluti del Magnifico Rettore UniFortunato Prof. Giuseppe Acocella, del Sindaco di Benevento On. Clemente Mastella e del Presidente della Provincia di Benevento Dott. Nino Lombardi. Interverranno: Avv. Luigi Stefano Sorvino, dott. Donato Madaro – Amm.re ASIA Benevento; dott. Gennaro Volpe – Direttore Generale ASL Benevento; dott.ssa Maria Morgante – Direttore Generale A.O. San Pio Benevento; dott. Antonello Barretta – Direttore Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali. Le conclusioni saranno affidate al Sen. Enzo De Luca – Presidente Osservatorio Regionale gestione Rifiuti Campania – Coordinatore Sostenibilità Ambientale Regione Campania.