Irpinia/Sannio, aggiornamento meteo

MARTEDI’: correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa. Nello specifico sul litorale settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; su litorale meridionale e pianure settentrionali nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su pianure meridionali e sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sul subappennino cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 1950 metri. Mare poco mosso.

PERTURBAZIONE IN TRANSITO: PIOGGE E ROVESCI SPARSI MARTEDI’. POI SPAZIO AL BEL TEMPO – Durante la giornata di martedì un vortice depressionario scivolerà rapidamente verso lo Ionio apportando ancora qualche rovescio e locali temporali su parte della Campania, Calabria e Sicilia orientale. Condizioni che andranno migliorando nel corso del pomeriggio, con ultime residue precipitazioni sulla Calabria ionica. Seguiranno giorni stabili grazie al rinforzo dell’anticiclone con ancora della residua variabilità sui settori tirrenici del settore. Tanto sole nel weekend. Venti ancora moderati fino a mercoledì, in graduale attenuazione entro il weekend. Temperature in graduale lieve rialzo. Seguite gli aggiornamenti su sito www.meteo3b