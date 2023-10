Cerreto Sannita, al via la quarta edizione del Regional Tornianti… e oltre

Cerreto Sannita sarà al centro dell’attenzione del ‘mondo della ceramica’ con particolare riferimento all’Italia meridionale per due giorni, sabato e domenica prossima. Nel corso del weekend cerretese si terrà anche la quarta edizione del “Regional Tornianti … e oltre” il torneo di tecnica e pregevolezza artistica riservato ai tornianti.

Sabato 14, in piazza San Martino con inizio alle ore 15,30 prenderà il via la gara tecnica (cilindro più alto, ciotola più larga); mentre domenica 15, sempre in piazza San Martino a partire dalle ore 10, si terrà la gara di estetica a tema libero.

I ceramisti in gara saranno: Lorenzo Bellini – Roma; Gaetano Branca – Carife (Av); Alfonso Calenda – Eboli (Sa) Scuola Ceramica di Vietri; Ottavio Coppola – San Lorenzello (Bn); Daniele D’Acunto – Cava de’ Tirreni (Sa); Franco D’Elia – Baronissi (Sa); Francesco Di Simone – Castelli (Te); Maria Bruna Festa – Matera (Mt); Rocco Gallicchio – Calvello (Pz); Domenico Liguori – Raito – Vietri Sul Mare (Sa); Pasquale Liguori – Raito – Vietri Sul Mare (Sa); Vincenzo Mari – Cava Dei Tirreni (Sa); Giuseppe Massarelli – Cerreto Sannita (Bn); Attilio Olanda – Vietri Sul Mare (Sa); Riccardo Orsini – Palermo (Pa); Claudio Panaia – Squillace (Cz); Elvio Sagnella – San Lorenzello (Bn); Franco Trailani – Castelli (Te); Fabio Valente – Grottaglie (Ta); Renzo Vassalluzzo – Stella Cilento (Sa).

Alle ore 12 è prevista la conclusione della competizione tra tornianti con la relativa premiazione.

Nel mentre, sempre domenica alle ore alle 10,30, le rappresentanze istituzionali delle 17 città della ceramica del sud Italia presso il Palazzo del Genio si riuniranno in assemblea per la stipula del ‘Patto di Amicizia’, elemento di premessa per un processo virtuoso di scambi culturali, turistici e di sviluppo economico.