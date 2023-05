Cisl IrpiniaSannio e il segretario generale UIL di Avellino e Benevento: ecco cosa scrivono

Perché la politica prova a dividere ciò che il territorio ha unito? A chi giova? Per cosa si vuole spaccare il fronte? Perché prima dell’assemblea di Grottaminarda si investono tutti i sottoscrittori del documento del marzo 2021 e poi oggi si dividono i tavoli? Perché non è invitata la Provincia? Queste sono solo alcune delle considerazioni che hanno visto CISL e UIL di Avellino e Benevento con i Segretari Generali, disertare la convocazione della Regione Campania che ha predisposto due riunioni disgiunte prima sindaci e ASI e poi le Organizzazioni Sindacali. Proprio un bel lavoro non c’è che dire, aspetteremo con attenzione le risultanze della riunione così voluta da chi non ha chiaro il rischio e il momento che richiede unità e non imbarazzanti e inconcludenti protagonismi.