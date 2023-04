Del.Fes Avellino, coach Crosariol presenta la sfida con il Teramo

Si avvicina il prossimo match dell’IVPC DelFes Avellino. La squadra irpina ospiterà il Teramo al PalaDelMauro domenica, con palla a due alle 18, per la ventisettesima giornata del girone D di Serie B. Ultimi quattro turni di stagione regolare in terza serie prima della post-season.

Il coach dell’IVPC DelFes, Andrea Crosariol, ha spiegato: “La vittoria ottenuta a Sant’Antimo ci ha dato tanta fiducia. Siamo andati vicini a battere le prime due della classe e adesso dobbiamo continuare questo percorso per arrivare agli spareggi nella miglior condizione possibile. Sin da quando sono arrivato avevo come obiettivo quello di dare una identità, quella giusta per questi giocatori. Funziona, ma non dobbiamo fermarci qua, dobbiamo continuare a migliorare. Dobbiamo coprire alcuni limiti fisici e tecnici con i cambi di difesa e con il gioco di corsa che abbiamo”.

“La cosa più importante è arrivare con una ottima condizione fisica agli spareggi salvezza. – aggiunge Crosariol – Quando sono arrivato c’erano così tanti punti di distanza tra noi e la quarta che era molto difficile pensare davvero di firmare la rimonta, ma contava migliorare tutto per farsi trovare pronti alle gare decisive di fine stagione. Teramo mi preoccupa perché hanno un gioco abbastanza simile al nostro, volendo anche esasperato. Sono ben allenati. Forse domenica non dovremo correre così tanto, anzi occorrerà gestire il ritmo”.