Grottaminarda, il convegno “25 aprile un anno memorabile”

Per celebrare al meglio il 78esimo Anniversario della Liberazione dal nazifascismo l’Amministrazione comunale organizza in occasione del 25 Aprile un incontro-dibattito dal titolo: “1943 un anno memorabile”. L’appuntamento è alle ore 18:00 presso la sala consiliare “Sandro Pertini”.

Il convegno si inserisce in un percorso per rinnovare la democrazia i cui valori vanno trasmessi alle giovani generazioni. Non a caso è stato scelto il tema “1943 un anno memorabile” perché è l’anno della svolta con i primi scioperi nelle fabbriche e la lotta clandestina dei partigiani nel Nord, con lo sbarco in Sicilia degli alleati, con la destituzione e l’arresto di Mussolini, dopo l’infuocata seduta del Gran Consiglio. Comincia la resistenza anche a Roma, si arriva all’otto settembre e la criminale condotta della classe dirigente italiana, il re e il governo Badoglio si rifugiano nei territori controllati dai nuovi “alleati”. Per arrivare alle quattro giornate di Napoli culminate con un’insurrezione popolare e tanti altri avvenimenti che caratterizzarono quell’anno “terribile”.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco, Marcantonio Spera, gli interventi di Virginia Pascucci, Presidente del Consiglio comunale di Grottaminarda, di Rebecca Capobianco, Presidente Forum dei Giovani, di Marilisa Grillo, Assessore alla Cultura del Comune di Grottaminarda, di Nicola Cataruozzolo, Segretario della locale sezione del Partito Democratico e di Giovanni Capobianco, Presidente del Comitato provinciale A.N.P.I., moderati dalla Giornalista Alfonsina Merola. Le conclusioni saranno affidate al Professor Luigi Anzalone, Scrittore e filosofo.