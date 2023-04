San Leucio del Sannio, linea bus 14 bis: incontro Iannace – Ambrosone

San Leucio del Sannio (Bn). Con l’obiettivo di rendere operativo un nuovo capolinea, in via Vigne, della linea bus 14 bis, si è svolto un incontro istituzionale a cui sono intervenuti il sindaco di San Leucio del Sannio Nascenzio Iannace, il presidente del consiglio comunale sanleuciano Luigi Ciullo, l’assessore alla Mobilità di Benevento Luigi Ambrosone e i tecnici della Trotta Bus. Il nuovo capolinea in via Vigne renderebbe molto più agevole per gli utenti sanleuciani, e in particolare per i ragazzi e gli studenti, il servizio di trasporto verso Benevento.

«Ci stiamo prodigando per recepire anche questa importantissima esigenza espressa dai nostri concittadini sanleuciani – commenta il sindaco Iannace -. Ci stiamo impegnando per poter fruire di un servizio di trasporto molto più comodo verso la città capoluogo di provincia. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale di San Leucio del Sannio, intanto, esprimo sentita gratitudine all’assessore Ambrosone e all’azienda Trotta bus, per la loro gentilissima disponibilità».

Il sindaco Iannace evidenzia che l’attuale capolinea della linea bus 14 bis «è localizzato in contrada Madonna della Salute. Con il nuovo capolinea in via Vigne, che auspichiamo di ottenere in tempi brevi, il servizio si estenderà per altri tre chilometri all’interno del territorio di Benevento, con evidenti vantaggi per l’utenza».