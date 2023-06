Grottaminarda, Marcantonio Spera, interviene ancora una volta sulla questione della Piattaforma logistica

Il Sindaco di Grottaminarda, interviene facendo appello al Governo affichè incontri i Sindaci della Valle Ufita.

«A qualche giorno di distanza dalla riunione romana con i referenti del Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture per “salvare la Piattaforma Logistica” e dalla successiva riunione romana del dott. Giuseppe Romano per “salvare i 26 milioni di euro per il Polo Logistico”, ritengo utile procedere con una informativa pubblica per mantenere alta l’attenzione sul rischio incombente di perdere tutto, assistendo passivamente ad un “tracollo temuto e annunciato da tanti”.

“È necessaria attenzione, condivisione, e partecipazione a queste vicende politiche, economiche e sociali ancora aperte, pertanto – conclude il Sindaco di Grottaminarda – lancio un nuovo appello a Salvini, Fitto, Rotondi e Meloni affinché ci aiutino, un invito sincero ad incontrarsi con i Sindaci nella nostra Valle dell’Ufita che merita la loro attenzione”.