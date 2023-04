Guardia Sanframondi, iniziative culturali per Pasqua e Pasquetta.

In occasione delle festività pasquali, domenica 9 e lunedì 10 aprile i luoghi comunali d’interesse culturale di Guardia Sanframondi, il Museo De Matteis (presso la Casa Comunale), Castello medievale e Chiesa dell’Ave Gratia Plena saranno aperti dalle ore 9:30 alle 13 e dalle ore 15:30 alle 19 grazie all’ausilio dei volontari del progetto di Servizio Civile in corso. Inoltre, esclusivamente per il giorno di Pasqua, dalle ore 17 alle 19 presso la Sala convegni del Castello medievale, sarà possibile visitare la personale di pittura dell’artista sannita Margherita Palmieri, che per l’occasione sarà anche presente sul posto.

Inoltre, domenica 9 aprile alle ore 20:30, presso la Sala convegni della Chiesa dell’Ave Gratia Plena, sita in via Filippo Maria Guidi, verrà proiettato il film “LET’S KISS – Franco Grillini Storia di una rivoluzione gentile” per la regia di Filippo Vendemmiati.

Un film di genere documentaristico del 2021 che si rivela come un doc-omaggio alla passione e alle battaglie di uno dei più gentili e determinati attivisti italiani del movimento per il riconoscimento dei diritti civili LGBTQ+; un percorso non facile e tuttora non ancora concluso.

L’evento, organizzato dall’Associazione Arci Benevento APS e dall’Associazione DOXA APS e con il patrocinio del Comune di Guardia Sanframondi, è parte integrante del progetto “Spore – Visioni Sparse” che ha l’obiettivo di ripotare il cinema d’autore nelle aree interne, più propriamente in una provincia in difficoltà: divenendo oltre che un cinema itinerante, la mera occasione per riattivare spazi inutilizzati e renderli intersezionali, con la voglia di condividere valori e facendo del cinema il mezzo per creare socialità e aggregazione, combattendo l’isolamento e la solitudine.

Per l’occasione, al termine della proiezione si terrà un convegno – dibattito in cui interverranno FRANCO GRILLINI, Presidente onorario di Arcigay e FRANCESCO LEPORE, giornalista e autore de “IL DELITTO DI GIARRE “, Rizzoli editore.