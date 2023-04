Irpinia/Sannio, le previsioni meteo di domani 9 aprile.

Ad Avellino domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1438m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

A Benevento domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 0.8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1438m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Per restare aggiornati sul meteo di domani su https://www.3bmeteo.com/meteo/