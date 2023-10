Inquisitor ghost: si suicida in live su tik tok

Vincent Plicchi aveva 23 anni, era un ragazzo di bologna che ha perso la vita martedì sera, 10 ottobre 2023.Conosciuto sui social con il soprannome di Inquisitor Ghost, era un “cosplay”: indossava una maschera da teschio, aveva ,migliaia di followers.

Il giovane avrebbe conosciuto e poi iniziato a frequentare online una ragazza nella fandom di «Call of Duty». La ragazza avrebbe mentito sulla sua età, fingendosi maggiorenne, per poi divulgare le chat con Vincent Plicchi a tutta la community dei fan di Call of Duty che a sua volta le avrebbero diffuse per poi accusarlo di “pedofilia”. Dopo la divulgazione di tali chat, si sarebbero susseguiti una serie di insulti, minacce e tanto altro verso Vincent. Martedi sera alle ore 23:40, Vincent ha iniziato una live su tik tok per poi togliersi la vita, in diretta .

Il padre del ragazzo è arrivato poco dopo la sua morte, avvisato daI fan del ragazzo che hanno iniziato a chiamare il 112 ma ogni tentativo è stato vano.

IL VIDEO CHE SEGUE POTREBBE URTARE LA SENSIBILITA’ DI QUALCUNO, NON ADATTO AD UN PUBBLICO SENSIBILE.

daa163bf-359c-488c-b74b-f42de47f24d4

Le ragioni dietro questo gesto estremo è attualmente al centro di un’indagine condotta dai Carabinieri, che hanno già fornito un resoconto preliminare alla Procura. In rete circolano numerose teorie e speculazioni, alcune delle quali suggeriscono che Inquisitor Ghost potrebbe essere stato vittima di cyberbullismo. Queste accuse sono state rafforzate dalla testimonianza del padre del giovane, che ha scritto: “L’invidia di queste inutili persone malvagie lo ha ucciso.”

Parla sui social, Pietro Balestrieri, migliore amico di Vincent Plicchi, facendo commuovere fan e amici del povero Vincent: «Mi domanderà se noi, i suoi più cari amici, ci siamo accorti di quel malessere che lo stava arrovellando in questi giorni. La risposta è no, non abbiamo notato nulla di insolito. Era il solito Vins, allegro e sensibile. Sembrava che per lui fosse un bel momento. Con il senno del poi posso dire che, magari tra virgolette, ci ha “nascosto” quel che stava passando», racconta ora l’amico che sui social, ha condiviso scatti e video insieme a Vins, che conosceva dai tempi delle medie. «Troppe cose da dire, troppi pensieri, troppa rabbia, troppa sofferenza. Non amo fare questo tipo di cose, ma il dolore è troppo grande e ho bisogno di sfogarmi», ha scritto su Instagram, «siamo cresciuti assieme, abbiamo affrontato la vita assieme, siamo “diventati grandi” assieme. L’idea che tu non sia più qua con noi mi uccide, perché con te se ne va una parte di me. Ora è tutto più triste senza di te Vins. Sarai sempre nei miei pensieri amico mio».